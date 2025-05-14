  • 14 Мая, 17:54
  • BAIGENEWS

29 мигрантов пытались пересечь границу Казахстана в кузове фуры

Людей нашли среди груза.

Сегодня, 17:39
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
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Фото: pxhere.com

Пограничники в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области пресекли попытку нелегальной миграции, передаёт BaigeNews.kz.

При досмотре грузовой машины, следовавшей транзитом в Россию, среди перевозимого груза обнаружены 29 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

По данному факту департаментом Пограничной службы КНБ по Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 394 УК РК - "Организация незаконной миграции".

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