29 мигрантов пытались пересечь границу Казахстана в кузове фуры
Людей нашли среди груза.
Сегодня, 17:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
46Фото: pxhere.com
Пограничники в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области пресекли попытку нелегальной миграции, передаёт BaigeNews.kz.
При досмотре грузовой машины, следовавшей транзитом в Россию, среди перевозимого груза обнаружены 29 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
По данному факту департаментом Пограничной службы КНБ по Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 394 УК РК - "Организация незаконной миграции".
Самое читаемое
- Рискуют остаться без тепла: новый район Костаная испытывает серьезные проблемы из-за частной котельной
- Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле
- У мамы было так же: врач-гинеколог назвала симптомы, которые женщины годами игнорируют
- Жителя ВКО лишили свободы после свидания с девушкой
- Улицы Петропавловска затопило после дождя