29 грузовиков вытащили из снежного плена спасатели в Мангистау
Одна из фур и вовсе съехала с дорожного полотна.
Сегодня, 22:26
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Сегодня, 22:26Сегодня, 22:26
95Фото: скриншот с видео
В Мангистауской области на участке трассы республиканского значения "Жанаозен-Туркменистан" из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада грузовые автомобили попали в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Стоит отметить, что одна из фур и вовсе съехала с дорожного полотна.
"Незамедлительно сотрудники спасательных подразделений региона отправились на помощь водителям. Спасатели расчистили дорогу, отбуксировали автотранспорт и помогли восстановить движение. Работы были проведены совместно с сотрудниками "КазАвтоЖол", — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют водителям обращать внимание на штормовые предупреждения, а в случае ухудшения погоды оставаться дома.
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