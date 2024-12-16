  • 16 Декабря, 23:22
  • BAIGENEWS

29 грузовиков вытащили из снежного плена спасатели в Мангистау

Одна из фур и вовсе съехала с дорожного полотна.

Сегодня, 22:26
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 22:26
Сегодня, 22:26
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Фото: скриншот с видео

В Мангистауской области на участке трассы республиканского значения "Жанаозен-Туркменистан" из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада грузовые автомобили попали в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Стоит отметить, что одна из фур и вовсе съехала с дорожного полотна. 

"Незамедлительно сотрудники спасательных подразделений региона отправились на помощь водителям. Спасатели расчистили дорогу, отбуксировали автотранспорт и помогли восстановить движение. Работы были проведены совместно с сотрудниками "КазАвтоЖол", — говорится в сообщении. 

В МЧС рекомендуют водителям обращать внимание на штормовые предупреждения, а в случае ухудшения погоды оставаться дома.

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