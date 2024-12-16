В Мангистауской области на участке трассы республиканского значения "Жанаозен-Туркменистан" из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада грузовые автомобили попали в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Стоит отметить, что одна из фур и вовсе съехала с дорожного полотна.

"Незамедлительно сотрудники спасательных подразделений региона отправились на помощь водителям. Спасатели расчистили дорогу, отбуксировали автотранспорт и помогли восстановить движение. Работы были проведены совместно с сотрудниками "КазАвтоЖол", — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют водителям обращать внимание на штормовые предупреждения, а в случае ухудшения погоды оставаться дома.