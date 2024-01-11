29 фактов транзита наркотиков выявили казахстанские кинологи в 2023 году

За два года в кинологическом центре подготовили более 60 кинологических бригад, которые несут службу в различных органах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

"Двадцать девять фактов транзита наркотиков и 18 фактов попыток нелегального вывоза валюты выявили казахстанские кинологи в 2023 году. Преступников вычислили с помощью служебно-розыскных собак. Их готовят в Кинологическом центре при Агентстве по финансовому мониторингу Алматы", - говорится в сообщении.

К полноценной службе они вступают после двух лет обучения.

"Их кормят здесь сухим кормом исключительно высокого качества. Регулярные тренировки и ежедневный осмотр у ветеринара – примерно так выглядит рутина поисковых собак".

За два года в кинологическом центре подготовили более 60 кинологических бригад, которые несут службу в различных органах.