280 млн тенге получат безработные казахстанцы на реализацию социальных идей

Подведены итоги государственного проекта Zhas Project, где молодежь категории NEET (временно неустроенная молодежь) сможет реализовать свои социальные идеи. Для участия в проекте было подано около 4000 заявок из них 280 прошли конкурсный отбор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В разрезе регионов активно подали заявки молодые люди с области Жетысу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской областей и города Шымкент. 58,6% заявок поступило от женщин и 41,4 % от мужчин. Большинство из них в возрасте от 26 лет.



Насиба Агзамова из города Шымкент получит грант в размере одного миллиона тенге на производство безглютенового печенья в форме разных персонажей для детей с аутизмом.