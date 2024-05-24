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280 млн тенге получат безработные казахстанцы на реализацию социальных идей

Сегодня, 17:16
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baigenews.kz Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: baigenews.kz

Подведены итоги государственного проекта Zhas Project, где молодежь категории NEET (временно неустроенная молодежь) сможет реализовать свои социальные идеи. Для участия в проекте было подано около 4000 заявок из них 280 прошли конкурсный отбор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В разрезе регионов активно подали заявки молодые люди с области Жетысу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской областей и города Шымкент. 58,6% заявок поступило от женщин и 41,4 % от мужчин. Большинство из них в возрасте от 26 лет.

Насиба Агзамова из города Шымкент получит грант в размере одного миллиона тенге на производство безглютенового печенья в форме разных персонажей для детей с аутизмом.

"Отметим, польза безглютеновой диеты основана на теории, что у детей с аутизмом может быть аллергия или высокая чувствительность к продуктам, содержащим глютен, а также для людей, находящихся на безглютеновой диете. Кроме того, Насиба запланировала обучение технологии производства безглютеновых продуктов.

Жительнице Карагандинской области Айтолқын Наушарбан государственный грант поможет закупить необходимое оборудование для открытия швейного цеха в национальном колорите бренда "Qazaq Stil", - говорится в сообщении.

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