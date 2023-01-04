28 рейсов задержали в Астане из-за непогоды

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По меньшей мере 28 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны в среду утром из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, однако есть задержка рейсов. На прилёт задерживаются 10 рейсов, на вылет – 18. Причина: метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в аэропорту постоянно ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлётно-посадочной полосе.

Пассажиров просят быть осторожными, а также узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта.