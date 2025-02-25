В Генеральной прокуратуре подвели итоги по взысканию алиментов с должников, подчеркивая важность выполнения обязательств перед детьми, передаёт BaigeNews.kz. По словам главы ведомства Берика Асылова, невыплата алиментов не только нарушает закон, но и наносит серьезный ущерб детям, лишая их возможности на полноценное образование и развитие.

На сегодняшний день задолженность по алиментам в Казахстане достигла 28 миллиардов тенге, и многие должники уклоняются от исполнения судебных решений, скрывая доходы и имущество. Прокуратура активно борется с такими нарушениями, применяя различные меры, включая запрет на выезд за границу, приостановление выдачи лицензий и арест имущества.

Инновационные технологии также помогают в борьбе с алиментными должниками. С сентября 2024 года была запущена система "Комплекс информационных ресурсов единой безопасности" ("КИРЕБ"), которая позволяет отслеживать местонахождение злостных неплательщиков с помощью интеграции с камерами "Сергек" и государственными базами данных. За несколько месяцев работы системы удалось найти и задержать 176 должников, а общая сумма погашенной задолженности составила 4,6 миллиарда тенге.

Кроме того, прокуратура внедрила новые алгоритмы для проверки имущественного положения должников и начала проводить рейды совместно с дорожной полицией и фискальными органами, выявляя автомобили должников и взыскивая задолженности. Так, в Актобе было найдено 250 автомобилей-должников, а в результате рейда было взыскано 95 миллионов тенге.

Однако проблемы остаются. Зафиксировано более 6 тысяч случаев сокрытия доходов, а некоторые должники тратили деньги на азартные игры, скрывали доходы от такси или доставок, а также продавали имущество.

Работа прокуратуры не ограничивается только должниками. Важным направлением является борьба с коррупцией среди частных судебных исполнителей, которые часто злоупотребляют своими полномочиями. Прокуроры уже выявили несколько случаев, когда частные судебные исполнители за деньги снимали запреты на выезд для должников, позволяя им скрываться за границей.

Эти меры показывают серьезную решимость Казахстана бороться с проблемой алиментных задолженностей и обеспечивать справедливость для детей.