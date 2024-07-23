2,8 млн гектаров земли обработали от саранчи в Казахстане

В Казахстане завершили обработку земель от саранчи на площади 2,8 миллиона гектаров, что составляет 110 процентов от прогнозного объёма, передаёт BaigeNews.kz.

Полностью завершены работы в 13 регионах. Продолжается обработка против итальянского пруса в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях.

На заседании центрального штаба по противодействию распространению саранчи под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели ситуацию по борьбе с вредителем.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы отметил, что особое внимание уделяется приграничным территориям.

"18-20 июля были случаи перелёта итальянского пруса со стороны Оренбургской области в Айтекебийский район Актюбинской. Мы оперативно провели обработку, сейчас ведём переговоры с российской стороной для совместного обследования приграничной территории", — сообщил он.

Для борьбы с саранчой в Актюбинскую область передан резервный объём препаратов. Закуплены препараты на 400 тысяч гектаров, половина из которых передана в Костанайскую область.

Во время визита в Актюбинскую область вице-премьер Серик Жумангарин проинформирован, что некоторые фермерские хозяйства обработали и часть российской территории вглубь на 100 метров для защиты своих посевов. На этой неделе вице-премьер обсудит вопрос совместной оперативной обработки земель с заместителем председателя Правительства Российской Федерации.