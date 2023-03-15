28 миллионов тенге пропали с депозита у жителя Костанайской области

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Житель Лисаковска не досчитался на депозите 28 миллионов тенге. Деньгами завладели мошенники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Мужчина рассказал, что продавал бизнес через сайт ОЛХ. Ему позвонил покупатель, узнал все интересующие подробности и попросил номер карты, чтобы перевести деньги.

Денег на карте у продавца не было, поэтому он, не переживая, сообщил покупателю все, что требовалось. Собеседник объяснил: деньги переводит через фирму, поэтому придёт смс, код из которого надо продиктовать.

"Мы с ним долго очень беседовали. Он говорил: "Деньги не уходят, давайте я вам сделаю перевод на другую карту". Я согласился. Он интересовался - пришли-не пришли", - вспоминает детали житель Лисаковска.

Мужчины снова созвонились на следующий день. Уже тогда у продавца бизнеса не получилось зайти в интернет-банкинг. Но плохих мыслей не возникло.

"Через время он мне звонит и говорит, деньги так до сих пор и висят. Я переживаю, что организация может запросить, почему не ушли. Нет ли у вас кого-то из знакомых, кто бы тоже владел картой Евразийского банка. Я дал, с разрешения брата, номер его карты", — рассказал мужчина.

Пропажу денег с депозита обнаружила жена брата. Сам продавец, позвонив в банк, выяснил, что и его депозит пуст.

Братья лишились 28 миллионов тенге.

"Я дал доступ к номеру карты, на которой нет денег, и при этом остался голый. Получается, все могут заходить, брать с депозита, ото всюду", - недоумевает житель Лисаковска.

Мужчина обратился с заявлением в полицию.