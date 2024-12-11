Сотрудники департамента полиции на транспорте зарегистрировали 28 ложных сообщений о взрывных устройствах с начала года, передаёт BaigeNews.kz.

По всем фактам проведены досудебные расследования. Виновные наказаны.

"Причины телефонного терроризма разные - от умышленного хулиганства до безответственных поступков и легкомысленных высказываний. Бывают случаи, когда пассажиры на вопросы сотрудников службы безопасности аэропорта: "Что в ручной клади?", отвечают в шутливой форме: "Бомба" или "Граната", не задумываясь о последствиях. Один подобный обман влечёт за собой расходование значительных сил и средств. Сразу после таких слов сотрудники правоохранительных органов должны оповестить и поднять по тревоге все экстренные службы. Перекрываются входные пути, осуществляется оцепление объекта, проводится эвакуация людей, отменяются или задерживаются рейсы, блокируется работа аэропортов и железнодорожных вокзалов", - отметили в ДП на транспорте.

Последний подобный случай произошёл 8 декабря в аэропорту Алматы. 18-летний провожающий на вопрос агента по обслуживанию пассажиров авиакомпании: "Имеются ли запрещённые предметы?" в шутку сказал, что "есть пистолет". Информация не подтвердилась.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа в размере до 5 000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за преступление привлекают лиц, достигших возраста 14 лет. Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объёме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования.