28 км за шесть часов: из-за бездорожья сельчане ЗКО отрезаны от мира

Только чуть больше половины дорог местного значения в Западно-Казахстанской области соответствуют нормативам. И это худший показатель по стране. Сами жители региона некоторые трассы давно окрестили "дорогами смерти" из-за частых ДТП с летальным исходом. В межсезонье часть сёл оказываются оторванными от мира, проехать по сплошной грязи не рискуют даже на тракторах. Чтобы привести в порядок все дороги в регионе, по расчётам, требуется не менее 30 млрд тенге ежегодно в течение пяти лет. Корреспондент BaigeNews.kz выслушала жалобы сельчан из ЗКО.

Всего 28 километров отделяют жителей сёл Жетыколь и Косарал от областной трассы Жымпиты – Каратобе. Но преодолеть эти три десятка километров в межсезонье, говорят сельчане, задача практически невыполнимая. Грейдерная насыпь, которой больше 40 лет, в сезон дождей превращается в вязкое месиво. По словам людей, проехать по нему не рискуют даже на тракторе.

"Дороги нормальной в наше село не было никогда. Когда по всей стране строятся хорошие асфальтированные дороги, у нас возникает, конечно, вопрос: а когда очередь до нас дойдёт? Мы не можем вовремя выехать на работу, а студенты на учёбу. Обращаемся в акимат, пишем об этом, но, похоже, нас никто не слышит", – сетует житель Жетыколя Армат Кажымуратов.

Его односельчанин Сагадат Днекешов рассказывает, что только в этом году на этой дороге погибли два жителя Жетыколя.

"Местами сами жители привозили и насыпали щебень, ПГС. Всё это собирается в кучи, в темноте ямы просто не заметить, машины выбросило в кювет, они перевернулись. Погибли два человека. Проезд к селу просто невозможен. Люди не могут выехать срочно в больницу, на лечение. Скорая застревает в грязи, к нам попросту не доезжает. Мы писали и премьер-министру, и акиму области, и в управление автомобильных дорог. Все знают о нашей проблеме. Каждый раз обещают, но дальше дело не двигается", – говорит житель Жетыколя.

За 30 лет на этой дороге произошло не менее 40 ДТП, подтверждает и аким Жетыкольского сельского округа Сырымского района Айдархан Рамазанов.

"В межсезонье вообще не выездная дорога, мы просто не можем из села выехать. В прошлом году я сам доехал по трассе до поворота в село с Уральска за два часа. Это 160 километров по асфальту. А эти 28 километров до дома – мы шесть часов добирались. Сейчас ещё сухо, но весной и осенью нет связи ни с районом, ни с городом. В нашем округе всего 918 человек проживают, всего два села – Косарал и Жетыколь. Во время паводка этой весной мы не дали прорвать трассу Жымпиты – Каратобе, чтобы пропустить воду, потому что нашу грейдерную дорогу попросту бы смыло, она бы исчезла, и мы даже в сухую погоду не смогли бы выбираться из села", – объясняет сельский аким.

По словам Айдархана Рамазанова, будучи депутатом местного маслихата, он добился разработки проектно-сметной документации для строительства двухполосной стандартной дороги в округ. Но на это потребовалось бы почти два млрд тенге. Именно столько нужно, чтобы проложить асфальтовое полотно.

"ПСД сроком на три года, один год уже прошёл, финансирования нет. Всего 28 километров до Косарала и далее пять километров до Жетыколя. Нужно 1,9 млрд тенге. Это будет подъездная дорога. Но ответа от властей не было. Нет ни документа, ни письма", – резюмирует аким.

Проекты по ремонту автодорог региона реализуются строго в соответствии со специальной картой развития, сообщили в управлении автодорог ЗКО. Как выяснилось, строительство дороги в округ есть в планах, но только через два года. Правда, к этому времени истечёт и срок проектной документации.

"Реализация проекта "Средний ремонт подъездной дороги к селу Косарал 0–26 км Сырымского района ЗКО" запланирована на 2026 год", – ответили в областном управлении.

Дороги в ЗКО стали приводить в порядок только после поручения главы государства. С тех пор увеличилось и финансирование. В прошлом году на ремонт выделили свыше 80 млрд тенге. Годом раньше – почти 60 млрд тенге. За это время в области отремонтировали около тысячи километров автодорог как республиканского, так и местного значения.

Общая же протяжённость автодорог ЗКО – свыше шести тысяч километров. По данным чиновников, в хорошем состоянии находятся 73% дорог республиканского значения и только 52% местного значения. То есть почти половина районных и сельских дорог не соответствуют нормам. Это значит, что ездить с разрешённой скоростью по ним невозможно, а трассы небезопасны для водителей.

"384 километра автодорог республиканского значения и 2279 километров автодорог местной сети нуждаются в ремонте", – также рассказали в управлении пассажирского транспорта и автодорог региона.

Причём, на заре независимости страны, отмечают чиновники, доля автодорог областного и районного значения в удовлетворительном состоянии в области не превышала 17%.

"С 2000-х годов в связи с подъёмом экономики страны началась реализация проектов по восстановлению и ремонту автодорог. За этот период в результате проведения данных работ удалось довести уровень автодорог в нормативном состоянии до 52%. В дальнейшем данные работы будут продолжаться. При должном ежегодном финансировании 25-30 млрд тенге приведение автодорог местной сети в нормативное состояние планируется в 2029 году (95%)", – прокомментировали в управлении.

Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил правительству пересмотреть систему многоступенчатого контроля за качеством дорог в стране. По его мнению, нужно разработать новый механизм. Это может быть цифровая платформа с информацией обо всех видах ремонта и строительства дорог в республике, в том числе внутригородских и районных. А для автоматизации контроля их состояния можно применять современные технологии, к примеру, использовать дроны. Парламентарии могут не знать о проблемных участках в отдалённых сёлах, продолжает депутат, поэтому жителям нужно активнее пользоваться уже существующими платформами связи. К примеру, писать обращения на сервис еОtinish.

"Местные исполнительные органы отвечают, куда относится дорога, могут просить деньги, но бывает, что ПСД не соответствуют реалиям. Они могут указать сумму в два раза дороже, чем положено. Ведь по-любому, потом будут считать эксперты, насколько это эффективно и насколько сумма соответствует требованиям постройки дороги. Если акимат не выделяет деньги, мы можем посмотреть, но для этого нужны жалобы или заявления, мы не можем контролировать все дороги Казахстана. Наши граждане должны научиться писать либо обращаться к депутатам, чтобы мы могли увидеть, где какие проблемы есть", – отметил Ержан Бейсенбаев.

"Трассой смерти" называют западноказахстанцы и автодорогу Уральск – Атырау. Трасса соединила два областных центра, построила её в начале 2000-х итальянская компания. Причём признали дорожное полотно соответствующим всем мировым стандартам. 303 километра трассы пролегает по территории ЗКО. Капремонта с момента постройки не было, был средний ремонт на некоторых участках. Водители отмечают: дорога слишком узкая, асфальтовое полотно давно нуждается в реконструкции, сюда нередко выходит скот, а курсирующие по трассе такси разгоняются до 200 километров в час. Только в первом полугодии на трассе погибли 11 человек и свыше 20-ти получили травмы.

"Таксисты в погоне за выгодой набивают салон и ездят на бешеной скорости. На замечания отвечают, что они дорогу знают и ничего страшного не случится. Платишь 8000 тенге за место, но даже это ничего, всю поездку боишься, что машина попадёт в ДТП при обгоне", – делится жительница Уральска Менслу Сабитова.

Другой житель города Толепберген Габдуллин рассказывает, что ему часто приходится ездить из Уральска в Атырау, но уже на своей машине. Кто будет компенсировать ущерб от быстрого износа ходовой части автомобиля, возмущается водитель.

"Эта дорога уже вся разбитая, каждый раз проезжаю как по полосе препятствий. У меня новая Camry, но уже часто ломается и ремонт обходится в круглую сумму", – говорит автовладелец.

Ездить на такой дороге опасно, считает и житель Уральска Арман Бауржанов. По его словам, выезжать лучше в светлое время суток, чтобы объезжать ямы на асфальте.

"На таком бездорожье, где не просто ямы, а реальные дыры, с машиной может случиться, что угодно. Уже перед такой поездкой понимаю, что придётся прилично раскошелиться на ремонт ходовки. Если шаровая опора вылетит, то колесо может вывернуть наизнанку и это может случиться на скорости. Про последствия и думать страшно. Хорошо, если ещё диски останутся целыми. Пару раз появлялась грыжа на резине, после этого она только под замену. Неприятно", – отмечает водитель со стажем.

Как выяснилось, реконструкция трассы Атырау – Уральск в планах есть. После чего её даже переведут из третьей технической категории в первую: она станет шире и на ней появится разделительная полоса. Нет лишь точных сроков работ. В комитете автодорог министерства транспорта сообщили, что пока разрабатывают ПСД – она готова на 60%. Средний ремонт на трассе был произведён в 2016-2018 годах – на отдельных отрезках от Уральска до села Чапаево.

Пока же западноказахстанцам, по всей видимости, придётся запастить терпением и запасными шинами. К слову, по протяжённости дорог Казахстан занимает 32-е место в мире, а по их качеству республика только на 93-м месте в рейтинге из 118 стран.

Фото предоставлено жителями ЗКО