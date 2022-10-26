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  • 28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан
пресс-службы АФМ Сегодня, 10:29
86
Фото: пресс-службы АФМ

28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан

Более 28 килограммов ювелирных изделий пытались завести из Турции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

По данным агентства, сотрудники департамента АФМ в столичном международном аэропорту задержали гражданина, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 килограммов. 

"Данный факт противоречит правилам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения", - говорится в сообщении.

Согласно заключению специалистов общая таможенная стоимость незадекларированных "ювелирных изделий" превысила 560 миллионов тенге. Уголовное дело по факту экономической контрабанды направлено в суд.

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#контрабанда #золото #аэропорт #АФМ
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:29
86
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