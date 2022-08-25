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  • 279 единиц медтехники в больнице Жезказгана работали без поверки
pixabay.com Сегодня, 15:19
133
Фото: pixabay.com

279 единиц медтехники в больнице Жезказгана работали без поверки

Департамент комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции Казахстана по Карагандинской области возбудил административное дело в отношении директора многопрофильной больницы Жезказгана, сообщает Baigenews.kz.

Нарушения были обнаружены в работе со средствами измерений, чьи показания и работа жизненно важны для пациентов.

"Сотрудник допустил применение не поверенных 279 единиц средств измерений, в том числе  не поверенных 170 пульсоксиметров медицинских, необходимых для измерения сатурации кислорода в крови, 16 мониторов пациента для постоянного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов, 27 инвазионных шприцевых насосов длительного, дозированного, контролируемого введения растворов, высокоактивных лекарственных препаратов, питательных веществ пациенту", - говорится в сообщении метрологов.

Виновный получил административный штраф в размере 493 143 тенге.

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#здравоохранение #нарушение #Жезказган
Сегодня, 15:19
133
Журналист

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