279 единиц медтехники в больнице Жезказгана работали без поверки

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Департамент комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции Казахстана по Карагандинской области возбудил административное дело в отношении директора многопрофильной больницы Жезказгана, сообщает Baigenews.kz.

Нарушения были обнаружены в работе со средствами измерений, чьи показания и работа жизненно важны для пациентов.

"Сотрудник допустил применение не поверенных 279 единиц средств измерений, в том числе не поверенных 170 пульсоксиметров медицинских, необходимых для измерения сатурации кислорода в крови, 16 мониторов пациента для постоянного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов, 27 инвазионных шприцевых насосов длительного, дозированного, контролируемого введения растворов, высокоактивных лекарственных препаратов, питательных веществ пациенту", - говорится в сообщении метрологов.

Виновный получил административный штраф в размере 493 143 тенге.