В Туркестанской области жители 27 сел приняли решение отказаться от продажи алкоголя, что положительно сказалось на правопорядке и безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



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В населённых пунктах, где не продают спиртное, за последние годы не было зарегистрировано ни одного преступления. Ярким примером служит село Мадениет Сарыагашского района, в котором проживает около 1500 человек.

Как отмечает участковый инспектор Мурат Толегенов, за два года в селе не было совершено ни одного преступления. Также полицейский проводит разъяснительную работу по профилактике правонарушений.

Недавно село было включено в проект "Село без алкоголя", и инициативу поддержали местные жители, старейшины и активисты.

Начальник МПС ДП Туркестанской области Е. Усербаев подчеркнул, что отказ от алкоголя способствует укреплению традиционных ценностей и формированию здорового образа жизни.