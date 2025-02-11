  • 11 Февраля, 11:43
  • BAIGENEWS

27 сёл отказались от алкоголя в Туркестанской области

Этот шаг жителей района демонстрирует их стремление к безопасному обществу.

Сегодня, 10:15
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: скриншот из видео

В Туркестанской области жители 27 сел приняли решение отказаться от продажи алкоголя, что положительно сказалось на правопорядке и безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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В населённых пунктах, где не продают спиртное, за последние годы не было зарегистрировано ни одного преступления. Ярким примером служит село Мадениет Сарыагашского района, в котором проживает около 1500 человек.

Как отмечает участковый инспектор Мурат Толегенов, за два года в селе не было совершено ни одного преступления. Также полицейский проводит разъяснительную работу по профилактике правонарушений.

Недавно село было включено в проект "Село без алкоголя", и инициативу поддержали местные жители, старейшины и активисты.

Начальник МПС ДП Туркестанской области Е. Усербаев подчеркнул, что отказ от алкоголя способствует укреплению традиционных ценностей и формированию здорового образа жизни. 

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