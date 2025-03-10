В Будве завершился молодёжный Кубок мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нём 27 медалей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Первыми на турнире стали Ныгман Ныгмет (57 кг), Жасулан Бердалы (75 кг), Регина Тибенева (57 кг) и Акбота Есимбекова (66 кг).

Второе место заняли Алдияр Бахадур (54 кг), Игорь Соловьев (75 кг), Санжар Сейткамит (92 кг), Бексултан Кайратулы (92+ кг), Рахмина Абдумежитова (52 кг), Акнур Турсынгали (57 кг), Алина Кудайгенова (63 кг), Айсулу Мухит (66 кг), Мария Сидоренко (70 кг), Зарина Толыбай (75 кг), Сабина Жаксылык (81+ кг).

С "бронзой" завершили турнир Нурхан Кумарбеков (48 кг), Бексултан Хужамжар (48 кг), Айдос Усенов (51 кг), Али Мурат (54 кг), Бауыржан Муратов (57 кг), Ердаулет Саит (60 кг), Алихан Аскер (63,5 кг), Мухит Нуркабылулы (63,5 кг), Султан Турдалы (67 кг), Бекарыс Нурмухан (71 кг), Бейбарыс Аширбай (71 кг), Толганай Касымхан (60 кг).