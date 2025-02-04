113 фактов перемещения оружия пресекла Пограничная служба КНБ РК в январе, задержано 3 785 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, передаёт BaigeNews.kz.

За нарушение границы задержали 27 иностранцев, за попытку такого нарушения – 12 граждан других государств.

"Предотвращено 1 248 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе: наркотических средств общим весом – более 7 килограммов; прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков – один факт, общий вес – более 1 285 килограммов; оружия, боеприпасов – 113 фактов (5 единиц охолощенного, одна единица огнестрельного, 25 единиц пневматического, 152 - холодного оружия, 105 боеприпасов, 21 электрошокер)", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Кроме того, через границы пытались перевезти 728 экземпляров религиозной литературы, более 35 000 литров ГСМ на общую сумму свыше 18 миллионов тенге, товары народного потребления на сумму более 3,1 миллиарда тенге; валюту на 1,4 миллиарда тенге.

"Пресечено 29 фактов браконьерства в акватории Каспия. Изъято 16 плавательных средств, 17,4 километра сетей, 500 килограммов рыбы осетровых видов. Сумма предотвращённого ущерба составила порядка 196 миллионов тенге", - уточнили в КНБ.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.