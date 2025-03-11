В течение дежурных суток спасатели Казахстана вновь продемонстрировали свою оперативность и профессионализм, оказав помощь людям, застрявшим в снежных заносах, передаёт BaigeNews.kz. В разных уголках страны 8 легковых автомобилей оказались в ловушке метели, и спасателям пришлось эвакуировать 27 человек, в числе которых 11 детей.

"Аварийно-спасательные работы проводились в Аршалынском районе Акмолинской области, в Улытауском районе области Улытау, дважды близ г.Темиртау Карагандинской области и неподолеку от г.Аркалык Костанайской области", - говорится в сообщении МЧС.

Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в ближайшие пункты обогрева.

Напомним, штормовое предупреждение вновь объявлено по Казахстану.