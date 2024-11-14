265 тренеров работали с поддельными дипломами в Казахстане

Антикор совместно с Минтуризма провёл анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Установлены серьёзные нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

В 16 регионах выявлены факты хищения бюджетных средств из фондов оплаты труда, командировочных расходов, по фиктивным спортивным мероприятиям. С начала года зарегистрировано 64 преступления, ущерб составил 1,6 миллиарда тенге. На сегодня осуждено 23 лица, возмещено и наложен арест на имущество на сумму 548 миллионов тенге.

"В 17 регионах установлено 265 фактов использования поддельных дипломов лицами, осуществляющими тренерско-преподавательскую и спортивную деятельность. Все материалы переданы в органы полиции. С 188 лицами трудовые договоры уже расторгнуты. Также установлены факты присвоения спортивных званий на основе поддельных документов", - сообщили в Антикоре.

Больше всего таких фактов выявлено в Алматинской области - 37 человек без образования занимались с детьми. 35 таких тренеров работали в Атырауской области, 32 - в Жамбылской области, 25 - в Алматы, по 20 в Акмолинской и Карагандинской областях.