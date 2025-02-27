В Казахстане выявлено 260 тыс налогоплательщиков, чьи кассовые операции вызывают подозрения, передаёт BaigeNews.kz. Эти люди на протяжении длительного времени выдавали всего один чек в день или фиксировали одинаковую сумму выручки, что сразу привлекло внимание налоговых органов.

Кроме того, в 2023 году была обнаружена серьезная разница в оборотах 82,2 тыс. компаний, которые не указали в своих отчетах поступления через платежные карточки и мобильные платежи (QR-платежи) на сумму свыше 1 триллиона тенге.

Налогоплательщикам уже направлены уведомления о необходимости устранить нарушения до 26 марта текущего года. Напоминаем, что за несоответствие требованиям по применению кассовых аппаратов в Казахстане предусмотрены штрафы. За первое нарушение — предупреждение, а за повторное — штраф от 58 980 до 196 600 тенге.