26 сотрудников акимата Шымкента наказали за нарушения в сфере госзакупок

Прокуратура установила нарушения в сфере госзакупок в Шымкенте. 26 должностных лиц привлекли к ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены факты невнесения местными исполнительными органами в Реестр недобросовестных участников государственных закупок потенциальных поставщиков, признанных судом недобросовестными. Это позволило им беспрепятственно участвовать в конкурсах и заключать с заказчиками договоры о госзакупках", - уточнили в надзорном органе.