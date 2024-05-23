26 сотрудников акимата Шымкента наказали за нарушения в сфере госзакупок
Сегодня, 15:17
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Сегодня, 15:17Сегодня, 15:17
252Фото: Qazcontent
Прокуратура установила нарушения в сфере госзакупок в Шымкенте. 26 должностных лиц привлекли к ответственности, передаёт BaigeNews.kz.
"Выявлены факты невнесения местными исполнительными органами в Реестр недобросовестных участников государственных закупок потенциальных поставщиков, признанных судом недобросовестными. Это позволило им беспрепятственно участвовать в конкурсах и заключать с заказчиками договоры о госзакупках", - уточнили в надзорном органе.
По акту прокурорского надзора 29 недобросовестных поставщиков внесены в Реестр.
К дисциплинарной ответственности привлекли 26 сотрудников аппарата акима Шымкента.
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