26 ОПГ скотокрадов задержали в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2024 года полицией задержано более 200 скотокрадов, в том числе 26 преступных групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"За совершение кражи скота с начала года осуждено более 65 человек, половина которых получили наказание в виде лишения свободы более чем на 5 лет.
В Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях пресечена криминальная деятельность преступных групп скотокрадов. Злоумышленники похищали скот, после чего увозили на грузовом автотранспорте. Кроме непосредственных исполнителей, задержаны перевозчики и скупщики похищенного скота", - сообщили в полиции.
Напомним, в 2019 году по поручению Главы государства ужесточена ответственность за кражи скота. В Уголовный кодекс была внесена отдельная статья “Скотокрадство”. В результате за последние 5 лет в Казахстане количество краж скота снизилось на 32%.
Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности: – не оставлять скот без присмотра; – шире использовать современные методы контроля за племенным скотом; – обязательно таврировать и бирковать скотопоголовье.
Самое читаемое
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау
- Общественники Семея требуют наказать бизнесменов за разрушение памятников архитектуры
- Казахстанку выдворили из Кыргызстана, её детей могут отправить в детдом
- Миллиард кубометров воды направили по реке Шу в Туркестанскую область
- В аэропортах Турции будут досматривать всех пассажиров