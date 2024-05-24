26 ОПГ скотокрадов задержали в Казахстане

С начала 2024 года полицией задержано более 200 скотокрадов, в том числе 26 преступных групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"За совершение кражи скота с начала года осуждено более 65 человек, половина которых получили наказание в виде лишения свободы более чем на 5 лет. В Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях пресечена криминальная деятельность преступных групп скотокрадов. Злоумышленники похищали скот, после чего увозили на грузовом автотранспорте. Кроме непосредственных исполнителей, задержаны перевозчики и скупщики похищенного скота", - сообщили в полиции.

Напомним, в 2019 году по поручению Главы государства ужесточена ответственность за кражи скота. В Уголовный кодекс была внесена отдельная статья “Скотокрадство”. В результате за последние 5 лет в Казахстане количество краж скота снизилось на 32%.

Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности: – не оставлять скот без присмотра; – шире использовать современные методы контроля за племенным скотом; – обязательно таврировать и бирковать скотопоголовье.