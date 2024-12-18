26 грузовиков попали в снежный занос в Жетысу
Сегодня, 07:55
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Сегодня, 07:55Сегодня, 07:55
125Фото: МЧС РК
В области Жетысу 26 грузовых автомобилей попали в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Авто застряли в Алакольском районе на автодороге Ушарал-Достык между участками Ыргайты и Жаланашколь.
Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. На вахтовке и вездеходе Трэкол они доставили 26 водителей грузовых автомобилей в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период и просит обращать внимание на штормовые предупреждения.