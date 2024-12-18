В области Жетысу 26 грузовых автомобилей попали в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Авто застряли в Алакольском районе на автодороге Ушарал-Достык между участками Ыргайты и Жаланашколь.

Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. На вахтовке и вездеходе Трэкол они доставили 26 водителей грузовых автомобилей в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период и просит обращать внимание на штормовые предупреждения.