26 человек с поддельными документами задержали пограничники в Казахстане

О выявлении поддельных документов при пересечении иностранцами границы с Казахстаном сообщили в пресс-службе КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.

В январе 2023 года произошло 26 таких случаев.

"Сотрудниками Пограничной службы КНБ в пунктах пропуска через государственную границу пресечено 26 фактов использования поддельных и чужих документов, в том числе гражданами ближнего и дальнего зарубежья. Задержанные иностранцы через границу не пропущены и депортированы", - уточнили в КНБ.