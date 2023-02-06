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  • 26 человек с поддельными документами задержали пограничники в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 18:03
149
Сегодня, 18:03
149
Фото: pixabay.com

26 человек с поддельными документами задержали пограничники в Казахстане

О выявлении поддельных документов при пересечении иностранцами границы с Казахстаном сообщили в пресс-службе КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz

В январе 2023 года произошло 26 таких случаев.

"Сотрудниками Пограничной службы КНБ в пунктах пропуска через государственную границу пресечено 26 фактов использования поддельных и чужих документов, в том числе гражданами ближнего и дальнего зарубежья. Задержанные иностранцы через границу не пропущены и депортированы", - уточнили в КНБ.

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#КНБ #граница #нарушение
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:03
149
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