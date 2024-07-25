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26 человек погибли в Казахстане по вине пьяных водителей

Сегодня, 17:26
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pxhere.com Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26
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Фото: pxhere.com

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК привёл данные об аварийности на дорогах страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"В Казахстане с начала года зарегистрировано около шести миллионов фактов нарушения правил дорожного движения. Из них более 12 тысяч - вождение в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил Султанбаев. 

По его словам, по решению суда около 14 тысяч человек лишены права управления транспортом. 

"С начала года по вине пьяных водителей совершено 178 ДТП, в них погибли 26 человек, 234 получили травмы различной степени тяжести", - резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Боровом возле ночного клуба за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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