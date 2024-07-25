26 человек погибли в Казахстане по вине пьяных водителей

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК привёл данные об аварийности на дорогах страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В Казахстане с начала года зарегистрировано около шести миллионов фактов нарушения правил дорожного движения. Из них более 12 тысяч - вождение в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил Султанбаев.

По его словам, по решению суда около 14 тысяч человек лишены права управления транспортом.

"С начала года по вине пьяных водителей совершено 178 ДТП, в них погибли 26 человек, 234 получили травмы различной степени тяжести", - резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Боровом возле ночного клуба за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.