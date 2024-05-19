  • 20 Мая, 12:39
  • BAIGENEWS

26 человек эвакуировали из горящего гостиничного комплекса в Петропавловске

Вчера, 08:37
АВТОР
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иллюстративное pixabay Вчера, 08:37
Вчера, 08:37
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Фото: иллюстративное pixabay

Пожар разгорелся в сауне одноэтажного отдельно стоящего гостиничного комплекса в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Площадь пожара составила пять квдратных метров. Огонь полностью ликвидирован.

"Силами МЧС эвакуировано 26 человек. Пострадавших нет, предварительная причина устанавливается", — говорится в сообщении.

 

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