26 человек эвакуировали из горящего гостиничного комплекса в Петропавловске

Пожар разгорелся в сауне одноэтажного отдельно стоящего гостиничного комплекса в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Площадь пожара составила пять квдратных метров. Огонь полностью ликвидирован.