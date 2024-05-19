26 человек эвакуировали из горящего гостиничного комплекса в Петропавловске
Вчера, 08:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 08:37Вчера, 08:37
450Фото: иллюстративное pixabay
Пожар разгорелся в сауне одноэтажного отдельно стоящего гостиничного комплекса в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Площадь пожара составила пять квдратных метров. Огонь полностью ликвидирован.
"Силами МЧС эвакуировано 26 человек. Пострадавших нет, предварительная причина устанавливается", — говорится в сообщении.