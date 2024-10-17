25,8 млн тонн зерна намолотили в Казахстане

На сегодня по основным зерновым культурам убрано более 16,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур или 98,6% площадей. При средней урожайности 15,7 центнера с гектара намолочено свыше 25,8 миллиона тонн зерна.

Пшеница убрана на площади 13 миллионов гектаров, намолочено 19,4 миллиона тонн, ячменя – 2,2 миллиона гектаров, 3,9 миллиона тонн, овса – 190 тысяч гектаров, намолочено 325,6 тысячи тонн.

Масличные культуры убраны с площади 1,5 миллиона гектаров при средней урожайности 10,7 центнера с гектара намолочено 1,6 миллиона тонн.

С площади 113,9 тысячи гектаров собрано более 2,6 миллиона тонн картофеля. Овощные культуры убраны с 113,5 тысячи гектаров, собрано более 3,2 миллиона тонн.

Бахчевые культуры собраны с площади 98,7 тысячи гектаров, валовый сбор составил 2,6 миллиона тонн.

В уборочной кампании задействовано 149,9 тысячи тракторов, 38,7 тысячи зерноуборочных комбайнов, 14,9 тысячи жаток и 195 тысяч единиц прочей техники.