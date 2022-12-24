257 казахстанцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки

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По данным Минздрава РК, в Казахстане за сутки выявили 257 случаев заражения COVID-19, ещё десять граждан обратились за помощью с симптомами коронавирусной пневмонии, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 271 заболевшем.

По состоянию на 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2498 человек, из них в стационарах находятся 350 пациента, лечение на дому получают 2148 пациентов.

В тяжёлом состоянии находятся 12 казахстанцев, состояние ещё пятерых пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату ИВЛ подключены два человека.