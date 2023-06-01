2500 раз нарушили ПДД водители столичных автобусов в 2022 году

За прошлый год столичные водители общественного транспорта более 2,5 тысяч раз нарушили правила дорожного движения. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz сообщили в департаменте координации транспорта ТОО "City Transportation Systems".

"За 2022 год водители общественного транспорта Астаны совершили более 2,5 тысяч нарушений, которые попали на камеры", - сказал главный менеджер компании Абай Толеуханов.

По его словам, чаще всего водители проезжают или не заезжают на остановки, не пристёгиваются, нарушают правила маневрирования, превышают скорость и игнорируют дорожные знаки и разметки.

Представитель транспортной компании уточнил, что все водители общественного транспорта в столице имеют категорию вождения D1 – это микроавтобусы и D – это автобусы.

"Перед тем, как выезжать на маршруты, они проходят обучение в центре квалификации у нас. Там обучают, как они должны ездить, обслуживать пассажиров, пользоваться оборудованием. В автопарках они перед тем, как выйти на маршруты, ездят на пробных автобусах. Если водитель нарушил ПДД или грубо обслуживает пассажиров, то они повторно направляются в центр квалификации, где заново проходят обучение и сдают тест. Это всё платно. Водителю невыгодно нарушать. Во-первых, это платно, во-вторых, они не выходят на работу", - отметил он.

По словам Толеуханова, за нарушения ПДД водители автобусов, помимо общих штрафов, подвергаются дисциплинарным взысканиям в своих автопарках.