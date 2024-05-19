250 жителей Кульсары получили результаты оценки ущерба подтопленного имущества

В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по ознакомлению пострадавших от паводка жителей с результатами проведенной оценки жилья и имущества. Мобильные группы работают в усиленном режиме. Подомовой обход проводится ежедневно без выходных до полного завершения всех оценочных работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

На сегодняшний день в Кульсары обработано 250 заявок от владельцев подтопленного жилья.

Тем временем, в Доме Культуры ведутся работы по заключению соглашений с жителями, пострадавшими при паводках, по выплате денежной компенсации.

По словам жительницы Кульсары Тойган Карабаевой, она согласна на получение денежной компенсации от государства. Ее дом обрушился в результате подтопления при паводках 5 апреля. Пострадали и хозяйственные постройки.

"Я сейчас снимаю квартиру в одном из микрорайонов Кульсары. Поэтому мне нужно приобрести жильё. После получения денежной компенсации я либо отстрою новый дом, либо куплю новый. Благодарю государство за выделяемую мне сумму", — поделилась Тойган Карабаева.

В числе пострадавших жительница микрорайона Атырау Кульсары Лаура Сандыбаева. Ее дом был подтоплен 5 апреля, после чего двор был осушен, а дом прошел оценку специалистов.

"Ко мне приходили две оценочные комиссии. Сейчас я ожидаю результаты их работы и оглашения суммы ущерба моего подтопленного жилья. Если сумма меня устроит, я дам согласие на выплату денежной компенсации", — поделилась Лаура Сандыбаева.

После ознакомления с результатами оценки по истечении двух дней жители Кульсары могут обратиться в акимат Жылыойского района для получения помощи от государства. В рамках соглашения жители могут выбрать варианты компенсации за пострадавшее жильё.

Ранее сообщалось, что в Кульсары начнётся строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков. На сегодня уже определены участки 74 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый. Кроме того, первые 15 жителей Кульсары уже получили выплаты на ремонтно-восстановительные работы.