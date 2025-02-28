В честь Дня благодарности в столичной школе-лицее №50 "Казкосмос" имени Райымбек батыра около 250 учеников выразили искреннюю признательность своим учителям, передаёт BaigeNews.kz.

Дети подготовили трогательное видео, где ученики начальных классов исполнили песню "Алғыс айту", написанную учителем музыки Талгатом Желдибаевым.

"Сегодня наши ученики встретили своих учителей с искренними словами благодарности. Мы ценим нашу Святую землю, которая дает нам мир, стабильность и возможность уверенно смотреть в будущее", — отметил директор школы.

Теплая акция напомнила о важности уважения и признательности к учителям, которые ежедневно вкладывают знания и душу в подрастающее поколение.