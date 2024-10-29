250 плиток шоколада "Казахстан" похитила в магазине жительница Астаны
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Кражу 250 плиток казахстанского шоколада раскрыли полицейские в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Кража произошла в супермаркете "Анвар". Раскрыть преступление помогла видеокамера, установленная в помещении. Зайдя в супермаркет и воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, девушка вытащила из-за прилавка упаковку шоколада "Казахстан", в которых находилось 250 плиток. Ущерб составил порядка 150 тысяч тенге.
Полицейские просмотрев видео, узнали жительницу столицы, которая ранее уже привлекалась за совершение кражи в других районах города. Злоумышленница полностью созналась в содеянном и пояснила, что продала похищенное прохожим, а вырученные деньги потратила на личные нужды.
Зарегистрировано уголовное дело по факту кражи.
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