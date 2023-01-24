250 медиков могут остаться на улице в Усть-Каменогорске

Фото: astanatv.kz

250 медиков могут остаться без работы из-за судебного спора между клиникой и заводом в Усть-Каменогорске. Камнем преткновения стало здание бывшего профилактория. Сначала оно принадлежало предприятию, но три года назад медучреждение выкупило постройку. Сделали ремонт, завезли оборудование, принимали в частном порядке и обслуживали горожан по ОСМС. Но бывший собственник заявил свои права на здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

За это здание частная клиника в 2019 году выложила 232 миллиона тенге. Предложили максимум в торгах за бывший заводской профилакторий и выиграли у трех конкурентов. После ремонта и оснащения здесь не только принимают пациентов, но и проводят операции, есть свой стационар. Однако спустя три года суд вдруг постановил вернуть помещение прежнему хозяину.

"Решение специализированного межрайонного экономического суда от 22 сентября 2021 года отменить. Признать договор № 01 купли-продажи, заключенный между АО "Востокмашзавод" и ТОО "Евромед" недействительным", - говорится в постановлении судебной коллегии по гражданским делам ВКО.

Выяснилось, что у "Машзавода" новый владелец, который выкупил у "КТЖ" - 99,4% акций. Предприниматель решил, что торги по продаже здания бывшего заводского профилактория провели с нарушениями.

"Это является откровенным беспределом, получив деньги за этот корпус, вдруг решил снова что-то повторить, что-то наподобие рейдерского захвата. Обидно. Все сделанное нашими руками пропадет", - сказал врач-эндокринолог Александр Малыгин.

Медики переживают, если клиника окажется банкротом, 250 сотрудников окажутся на улице. Волнуются и пациенты. Медучреждение к слову, принимает в день до 500 человек.

"Бабушке 101 год, когда был кардиокризис, только тут оказали адекватную помощь, и благодаря терапии мы уже 4 года живем. Иначе бабушка давно бы получила тромбоэмболию и умерла", - отметила пациентка Гульжахан Бисекенова.

"Предприятие, которое на протяжении 12 лет оказывало населению медуслуги, создало дополнительно рабочие места, снижает соцнагрузку, сейчас может стать банкротом", - заявила директор клиники Ольга Виноградова.

В Департаменте госдоходов, который проводил торги, также считают, что сделка была законной. Специалисты обратились в Верховный суд.

"Мы считаем неправомерным судебный акт. Со стороны Управления госдоходов нарушений действующего законодательства при выставлении на реализацию имущества не было допущено. Управление госдоходов отправило ходатайство, Комитет госдоходов после согласования в Верховный суд отправит", - отметила юрист Департамента госдоходов Оксана Лезгиева.

Независимые юристы тоже отмечают: апелляционный суд признал договор купли-продажи незаконным, закрыв глаза на то, что сделка была добровольной, а срок исковой давности давно истек. Причем здание предписано вернуть бывшему владельцу без возврата денег за покупку.

"Здесь самое что вопиющее - что председатель коллеги по гражданским делам не обратил внимание на то, что договор купли-продажи подписали обе стороны, по волеизъявлению сторон", - добавил независимый юрист Сергей Новиков.

Журналисты обратились к новому руководству Машзавода за комментарием, но ответа пока не получили. Тем временем клиника тоже обратилась в Верховный суд о пересмотре постановления областного суда.