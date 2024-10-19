250-летию Жанкожи батыра посвятили научную конференцию в Кызылординской области

В Казалинском районе Кызылординской области прошла научно-просветительская конференция, посвящённая 250-летию со дня рождения прославленного батыра Жанкожи Нурмухамедулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

В масштабном мероприятии приняли участие представители интеллигенции региона, ученые и ветераны труда, а также аким области Нурлыбек Налибаев.

Глава региона пожелал успехов работе конференции, отметив, что героическая слава легендарного батыра никогда не будет забыта.

"Из истории известно, что до середины XIX века основная часть казахской земли находилась под контролем Российской империи. Разрушение ханства, введение новой административной системы управления, потеря казахских плодородных земель вызвали недовольство народа. В столь трагический период вместе с народом за свободу боролись такие полководцы, как Кенесары Касымулы, Сырым Датулы, Есет Котибарулы. Восстание под руководством Жанкожи Нурмухамедулы вошло в историю как одно из крупнейших восстаний в казахском обществе. Наш гражданский долг — почтить память героя", — сказал аким области.

Он напомнил, что в регионе масштабные мероприятия, посвящённые памяти батыра, давно стали доброй традицией.

"К его 240-летию на привокзальной площади в центре района был установлен памятник. Его именем названы пограничная застава на склоне Кызылкум и главная улица в центре района, средняя школа № 269 Кармакшинского района, центральные улицы городов Астана и Актобе. Благородный дух Жанкожи Нурмухамедулы, который своими яркими делами и самоотверженной храбростью оставил неизгладимый след на пути к свободе нашей страны, навсегда останется со своим народом!" - сказал Нурлыбек Налибаев.

Модерировал конференцию аким Казалинского района Мейрамбек Шермаганбет. С докладом выступили известные в мире науки личности: Директор Института истории и этнологии имени Ш. Валиханова, академик Национальной академии наук, доктор исторических наук, профессор Зиябек Кабылдинов; член Союза писателей Казахстана, лауреат литературной премии "Алаш" Молдахмет Каназ.

Кроме того, в конференции приняли участие депутат Сената Парламента, кандидат исторических наук, доцент Наурызбай Байкадамов, журналист, кандидат филологических наук Нурлан Кобехенулы.

В рамках конференции состоялись театрализованное представление под названием "Жанкожа — человек, рожденный для своей страны", республиканский турнир по қазақ күресі и республиканский айтыс "Герой, защитивший народ".

Также на центральном стадионе Айтеке би запланированы торжественные мероприятия, посвященные 250-летию Жанкожи батыра и празднику "Золотая осень-2024", а также гала-концерт с участием звёзд эстрады.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области