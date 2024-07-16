250 кг маковой соломки обнаружили в авто полицейские в Караганде, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Караганды во дворе одного из многоквартирных домов города по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере остановили внедорожник под управлением 39-летнего мужчины. В салоне данного авто также находилась 39-летняя пассажирка.

Во время осмотра данного транспортного средства полицейские изъяли 250 кг наркотического вещества “маковая соломка”, находившееся в десяти мешках.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.