  • 16 Июля, 14:43
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250 кг маковой соломки обнаружили в авто полицейские в Караганде

Сегодня, 14:24
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 14:24
Сегодня, 14:24
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Фото: polisia.kz

250 кг маковой соломки обнаружили в авто полицейские в Караганде, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Караганды во дворе одного из многоквартирных домов города по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере остановили внедорожник под управлением 39-летнего мужчины. В салоне данного авто также находилась 39-летняя пассажирка.

Во время осмотра данного транспортного средства полицейские изъяли 250 кг наркотического вещества “маковая соломка”, находившееся в десяти мешках.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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