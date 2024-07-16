250 кг маковой соломки обнаружили в авто полицейские в Караганде
Сегодня, 14:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:24Сегодня, 14:24
53Фото: polisia.kz
250 кг маковой соломки обнаружили в авто полицейские в Караганде, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Караганды во дворе одного из многоквартирных домов города по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере остановили внедорожник под управлением 39-летнего мужчины. В салоне данного авто также находилась 39-летняя пассажирка.
Во время осмотра данного транспортного средства полицейские изъяли 250 кг наркотического вещества “маковая соломка”, находившееся в десяти мешках.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Самое читаемое
- Казахстан совершает большую ошибку возводя новые водохранилища – эксперт
- Основатель Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями о Казахстане
- Более 100 полицейских не прошли внеочередную аттестацию в Казахстане
- Режим ЧС из-за схода селей введен в городе Ош Кыргызстана
- Звериная жестокость: мужчина избил свою девушку до разрыва селезенки