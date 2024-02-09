Более 250 ДТП за сутки: Полицейские обратились к астанчанам

Полиция призывает жителей и гостей столицы не выезжать на трассы в непогоду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

"Уважаемые граждане в настоящее время в связи ухудшением погодных условий метель, буран, дождь, ограничение видимости на территории республики введены ограничения движения для транспортных средств в нескольких регионах", - отметили полицейские.

Они сообщили, что с 8 февраля все службы перешли на усиленный вариант в связи с ситуации природного характера местного масштаба. За сутки на территории Астаны было зарегистрировано более 250 дорожно-транспортных происшествий.

"Уважаемые водители при неблагоприятных погодных условиях призываем не выезжайте из населенных пунктов, воздержитесь от загородных поездок! Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску!", - попросили полицейские.

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Ранее сообщалось, что в Астане приостановлено движение нескольких пригородных автобусов. Ночью в столице снег убирали более 1,4 тысячи единиц специализированной техники. Занятия для школьников и учащихся колледжей пройдут в дистанционном формате.