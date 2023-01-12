250 домов на в Туркестанской области больше суток сидят без газа

Фото: vera.kz

В морозные дни почти 250 семей населенного пункта Багыс в Сарыагашском районе остались без газоснабжения. В домах едва теплее, чем на улице. Семьи с детьми, стариками и больными спасаются в маленьких комнатушках, которые обогревают с помощью электроплиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vera.kz.

"Мы с детьми сейчас живем в одной комнате. Плитки едва хватает, чтобы нагреть это помещение. Когда идет снег, у нас еще и свет может погаснуть", – рассказывает многодетная мать Жазира Жуманова.

Включать для обогрева все электроприборы, которые есть в доме, рискованное занятие. Такой нагрузки могут не выдержать электросети и тогда поселок останется еще и без электричества. Перебои с газоснабжением в поселке Багыс происходят нередко. В местном акимате считают, что газопровод неправильно проложили, потому он и замерзает во время холодов

"Во время строительства произошло подтопление. Мы подозреваем, что тогда и попала вода в трубу. Газовики обещают все исправить и до вечера подать газ. Мы будем находиться здесь пока люди его не получат", – говорит главный специалист отдела ЖКХ Сарыагашского района Мурат Байгабылов.

В такой ситуации специалисты пытаются продуть трубопровод теплым воздухом, чтобы его разморозить. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 25 градусов.