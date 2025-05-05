В особо охраняемых природных территориях Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей и области Ұлытау прошла масштабная экологическая акция в рамках проекта "Киелі мекен". Участие в мероприятии приняли более 250 человек - сотрудники национальных парков, волонтеры и местные жители, передаёт BaigeNews.kz.

Акция охватила четыре национальных парка: "Қарқаралы", "Көкшетау", "Баянауыл" и "Ұлытау". Совместными усилиями участники собрали более 12 тонн мусора, включая сухие ветки, упавшие после зимы деревья, опавшую листву, бытовые отходы и грязевые отложения.

Основная цель мероприятия - сохранение уникальных экосистем, предупреждение загрязнения природных территорий и повышение экологической ответственности населения.

Акция "Киелі мекен" реализуется в рамках Концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан" и направлена на благоустройство природных территорий, увеличение зеленых зон и формирование бережного отношения к окружающей среде.

Организаторы отмечают, что подобные инициативы будут продолжены и в других регионах страны, а участие местных жителей делает экологическое движение по-настоящему живым и действенным.

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