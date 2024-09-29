  • 30 Сентября, 00:54
  • BAIGENEWS

250 человек эвакуированы из здания загоревшегося ресторана в Жамбылской области

Вчера, 23:26
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 23:26
Вчера, 23:26
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Фото: pixabay.com

В эти минуты спасатели МЧС тушат пожар в 2-х этажном здании ресторана расположенного в селе имени Бауыржана Момышулы в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Из здания эвакуировано 250 человек. Огнеборцы работают по повышенному рангу", - сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар локализован на площади 400 квадратных метров.

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