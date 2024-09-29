250 человек эвакуированы из здания загоревшегося ресторана в Жамбылской области
Вчера, 23:26
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Вчера, 23:26Вчера, 23:26
157Фото: pixabay.com
В эти минуты спасатели МЧС тушат пожар в 2-х этажном здании ресторана расположенного в селе имени Бауыржана Момышулы в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Из здания эвакуировано 250 человек. Огнеборцы работают по повышенному рангу", - сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар локализован на площади 400 квадратных метров.
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