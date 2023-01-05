open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 25 участков республиканских трасс перекрыты из-за непогоды в Казахстане
25 участков республиканских трасс перекрыты из-за непогоды в Казахстане Сегодня, 19:55
178
Сегодня, 19:55
178

25 участков республиканских трасс перекрыты из-за непогоды в Казахстане

Более 600 единиц техники и 1100 рабочих продолжают бороться с последствиями непогоды на трассах в Казахстане. Закрытыми для движения транспорта остаются 25 участков дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Согласно оперативной сводке на 19:30, закрыты 25 участков республиканских трасс в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. 644 единиц спецтехники и 1100 дорожников продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Местами высота снежного покрова достигает 50 сантиметров", - сообщили в нацкомпании.

К данному часу ограничение движения транспорта полностью снято в Акмолинской области. 

Сложная дорожная ситуация сохраняется в Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Карагандинской областях. Только в ВКО из-за непогоды закрыты 15 участков республиканских трасс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#трасса #непогода #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:55
178
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх