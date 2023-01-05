25 участков республиканских трасс перекрыты из-за непогоды в Казахстане

Более 600 единиц техники и 1100 рабочих продолжают бороться с последствиями непогоды на трассах в Казахстане. Закрытыми для движения транспорта остаются 25 участков дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Согласно оперативной сводке на 19:30, закрыты 25 участков республиканских трасс в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. 644 единиц спецтехники и 1100 дорожников продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Местами высота снежного покрова достигает 50 сантиметров", - сообщили в нацкомпании.

К данному часу ограничение движения транспорта полностью снято в Акмолинской области.

Сложная дорожная ситуация сохраняется в Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Карагандинской областях. Только в ВКО из-за непогоды закрыты 15 участков республиканских трасс.