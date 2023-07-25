2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам: глава государства принял министра обороны

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Почти 700 уволенных в запас солдат-срочников обучились по востребованным на рынке труда специальностям водителя, ремонтника, машиниста, слесаря, повара и другим.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает Baigenews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Токаев заслушал доклад руководителя оборонного ведомства Руслана Жаксылыкова об итогах деятельности за первое полугодие 2023 года.

Министр обороны доложил главе государства о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. Ведется планомерная работа как на законодательном уровне, так и в практической плоскости.

Президенту была представлена информация о ходе укомплектования вооружением и военной техникой частей постоянной готовности, в том числе в части перехода на мобильные и модульные компоненты отечественного производства.

Отдельно доложено о миротворческой деятельности вооруженных сил.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по оцифровке сведений о призывниках и отслуживших срочную службу гражданах. Модернизация информационных систем и их интеграция с базами данных других государственных органов позволила перевести услуги приписки, постановки на воинский учет и выдачи военных билетов в электронный формат.

Руслан Жаксылыков рассказал о принимаемых мерах по предоставлению кредитных каникул призывникам, а также льготном образовании. На сегодняшний день 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам и 1,5 тысячи отслуживших воинов – места в высших учебных заведениях.

Кроме того, за отчетный период почти 700 уволенных в запас солдат-срочников обучились по востребованным на рынке труда специальностям водителя, ремонтника, машиниста, слесаря, повара и другим.

Президентом приняты во внимание названные инициативы, в том числе касательно проведения совместно с министерством высшего образования и науки работы по выделению квот на льготное образование, предоставлению государственных образовательных грантов отслужившим срочную службу, а также продолжения их законодательного закрепления.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности вооруженных сил.