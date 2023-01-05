2,5 тысячи хвойных деревьев изъяли у правонарушителей в Казахстане

Фото: polisia.kz

2,5 тысячи хвойных деревьев изъято у правонарушителей в Казахстане в ходе ОПМ "Ель", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ОПМ прошло с 15 по 31 декабря. Цель мероприятия – выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период. На рынках и других местах были созданы 588 мобильных групп, в том числе около 320 совместных с природоохранными органами. Проведено 1 837 рейдов.

Всего с начала ОПМ привлечено к административной ответственности 506 человек, к уголовной – 18. Изъято свыше 2,5 тысячи штук деревьев хвойных пород. Наложено административных штрафов на сумму полмиллиона тенге, из них взыскано порядка 400 тысяч тенге.

Как отметили полицейские, чаще всего правонарушители привлекаются к ответственности за незаконную порубку елей и сосен, а также за их реализацию в неустановленных местах и нарушения правил содержания и защиты зелёных насаждений.