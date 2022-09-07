25 тысяч долларов пытался вывезти из Казахстана гражданин Узбекистана

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В Туркестанской области пресечён факт вывоза в Узбекистан 25 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Минфина РК.

Данное нарушение выявлено 5 сентября сотрудниками таможенного поста "Капланбек".

В ходе таможенного досмотра ручной клади с применением рентгентелевизионного аппарата Rapiscan у 19-летнего гражданина Узбекистана, следовавшего на родину, выявлены наличные деньги в сумме 25 000 долларов.

По данному факту возбуждено административное дело, материалы переданы в Сарыагашский районный суд для принятия процессуального решения.

Указом президента РК от 14 марта 2022 года запрещён вывоз из Казахстана:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов и рассчитанной по курсу Национального банка РК на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.