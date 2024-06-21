25 трлн тенге задолжало правительство Казахстана
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Об условиях исполнения республиканского бюджета за 2023 год на совместном заседании палат парламента рассказала Председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяна Савельева, передаёт BaigeNews.kz.
Депутат отметил, что отчетный год отмечен глобальной геополитической нестабильностью.
“Вместе с тем, реальный экономический рост составил 5,1%. Опережение прогнозных показателей роста (4%) достигнуто благодаря таким сферам, как строительство (13,3%), торговля (11,3%), транспорт и связь (по 7,1%), что подтверждает доминирование сектора услуг в структуре ВВП (56%)”, - сказала она.
Татьяна Савельева отметила, сохраняется зависимость бюджета от трансфертов из Национального фонда, которые составили 4 трлн. тенге, с учетом дивидендов от продажи активов, доля нефтяных поступлений в бюджет составила 34%.
“Долг Правительства на 1 января 2024 года составил 25 трлн. тенге. В структуре долга 72% составляет внутреннее заимствование, направляемое на финансирование дефицита бюджета. За 2023 год внутреннее заимствование составило 5,1 трлн. тенге, а платежи в виде погашения и обслуживания по внутреннему долгу 3,2 трлн. тенге, т.е. более 60% от объема заимствования”, - проинформировала она.
Неосвоение расходов по итогам года составило 73 млрд. тенге.
“Наибольшая сумма неосвоения у Министерства финансов – 28 млрд. тенге из которых 22,3 млрд. тенге по проекту Модернизации и технического дооснащения пунктов пропуска на границе, реализуемого за счет средств займа. Сохраняются системные проблемы в деятельности квазигосударственного сектора. Зависимость от расходов бюджета растет – в 2023 году объем финансирования свыше 1 трлн. тенге, а отдача в виде дивидендов низкая - всего 261,2 млрд. тенге. При этом объем неиспользованных средств увеличился в 2,5 раза к уровню 2021 - 2022 годов с 46 млрд. тенге до 118 млрд. тенге”, - сообщили депутат.
Резюмируя рассмотрение Отчета об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, Татьяна Савельева отметила следующее.
“Итоговые показатели сбалансированы, что удалось благодаря предоставленной Правительству гибкости в принятии решений на этапе исполнения бюджета. Об этом говорят и число проведенных корректировок и меры по покрытию потерь доходной части.
Однако нужно признать, что гибкость в действиях должна сопровождаться жесткостью правил и требований к конечным результатам с адекватным уровнем ответственности. В противном случае значительного повышения качества планирования и исполнения бюджета не достигнуть, а устойчивость всей бюджетной системы будет страдать”, - подытожила она.
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