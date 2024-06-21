25 трлн тенге задолжало правительство Казахстана

Об условиях исполнения республиканского бюджета за 2023 год на совместном заседании палат парламента рассказала Председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяна Савельева, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат отметил, что отчетный год отмечен глобальной геополитической нестабильностью.

“Вместе с тем, реальный экономический рост составил 5,1%. Опережение прогнозных показателей роста (4%) достигнуто благодаря таким сферам, как строительство (13,3%), торговля (11,3%), транспорт и связь (по 7,1%), что подтверждает доминирование сектора услуг в структуре ВВП (56%)”, - сказала она.

Татьяна Савельева отметила, сохраняется зависимость бюджета от трансфертов из Национального фонда, которые составили 4 трлн. тенге, с учетом дивидендов от продажи активов, доля нефтяных поступлений в бюджет составила 34%.

“Долг Правительства на 1 января 2024 года составил 25 трлн. тенге. В структуре долга 72% составляет внутреннее заимствование, направляемое на финансирование дефицита бюджета. За 2023 год внутреннее заимствование составило 5,1 трлн. тенге, а платежи в виде погашения и обслуживания по внутреннему долгу 3,2 трлн. тенге, т.е. более 60% от объема заимствования”, - проинформировала она.

Неосвоение расходов по итогам года составило 73 млрд. тенге.

“Наибольшая сумма неосвоения у Министерства финансов – 28 млрд. тенге из которых 22,3 млрд. тенге по проекту Модернизации и технического дооснащения пунктов пропуска на границе, реализуемого за счет средств займа. Сохраняются системные проблемы в деятельности квазигосударственного сектора. Зависимость от расходов бюджета растет – в 2023 году объем финансирования свыше 1 трлн. тенге, а отдача в виде дивидендов низкая - всего 261,2 млрд. тенге. При этом объем неиспользованных средств увеличился в 2,5 раза к уровню 2021 - 2022 годов с 46 млрд. тенге до 118 млрд. тенге”, - сообщили депутат.

Резюмируя рассмотрение Отчета об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, Татьяна Савельева отметила следующее.