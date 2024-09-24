2,5 тонны персиков уничтожили в Актюбинской области
Сегодня, 22:01
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Сегодня, 22:01Сегодня, 22:01
66Фото: Минсельхоз РК
Опасного вредителя - восточную плодожорку выявили в партии персиков, завезённых в Казахстан из Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.
Инспекторы Актюбинской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК в ходе карантинного фитосанитарного контроля на Центральном пункте таможенного оформления досмотрели партию фруктов весом 2,58 тонны. Персики завезли автотранспортом из Янгийулского района Ташкентской области. Образцы плодов направили на экспертизу в Актюбинскую зональную карантинную лабораторию, которая подтвердила наличие восточной плодожорки.
Для недопущения распространения карантинного организма плоды уничтожили.
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