2,5 тонны персиков уничтожили в Актюбинской области

Опасного вредителя - восточную плодожорку выявили в партии персиков, завезённых в Казахстан из Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.

Инспекторы Актюбинской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК в ходе карантинного фитосанитарного контроля на Центральном пункте таможенного оформления досмотрели партию фруктов весом 2,58 тонны. Персики завезли автотранспортом из Янгийулского района Ташкентской области. Образцы плодов направили на экспертизу в Актюбинскую зональную карантинную лабораторию, которая подтвердила наличие восточной плодожорки.

Для недопущения распространения карантинного организма плоды уничтожили.