25 свёртков с "синтетикой" изъяли полицейские из нижнего белья павлодарки

Жительница Павлодара в Интеренете покупала запрещённые вещества, в затем перепродавала их с помощью "закладок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудникам подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области сообщили, что 31-летняя павлодарка распространяет психоактивные вещества бесконтактным способом.

Полицейские задержали подозреваемую с поличным. В этот момент женщина перевозила очередную партию "синтетики". Она призналась, что приобретала наркотики в Интернете, а затем размещала их в тайники-закладки.