25 свёртков с "синтетикой" изъяли полицейские из нижнего белья павлодарки
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Жительница Павлодара в Интеренете покупала запрещённые вещества, в затем перепродавала их с помощью "закладок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудникам подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области сообщили, что 31-летняя павлодарка распространяет психоактивные вещества бесконтактным способом.
Полицейские задержали подозреваемую с поличным. В этот момент женщина перевозила очередную партию "синтетики". Она призналась, что приобретала наркотики в Интернете, а затем размещала их в тайники-закладки.
"При проведении личного обыска из нательного белья женщины изъято 25 свёртков с веществом синтетического происхождения общей массой 12,4 грамма. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
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