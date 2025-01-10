25 рыбаков спасли сотрудники МЧС в области Жетісу
МЧС рекомендует воздержаться от выхода на неокрепший лёд.
Сегодня, 13:16
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Сегодня, 13:16Сегодня, 13:16
106Фото: МЧС РК
В области Жетісу на озере Алаколь, между с. Акши и с. Коктума, откололась льдина с 25 рыбаками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На помощь пришли спасатели на лодках и доставили их на берег. Медицинская помощь спасенным не понадобилась", - проинформировали в ведомстве.
МЧС рекомендует воздержаться от выхода на неокрепший лёд, предостерегает от рискованных поступков.
Напомним, сотрудники МЧС спасли несколько человек из снежного плена в Акмолинской области.
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