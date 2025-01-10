В области Жетісу на озере Алаколь, между с. Акши и с. Коктума, откололась льдина с 25 рыбаками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На помощь пришли спасатели на лодках и доставили их на берег. Медицинская помощь спасенным не понадобилась", - проинформировали в ведомстве.

МЧС рекомендует воздержаться от выхода на неокрепший лёд, предостерегает от рискованных поступков.

Напомним, сотрудники МЧС спасли несколько человек из снежного плена в Акмолинской области.