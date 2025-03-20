Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупредило граждан о смертельной опасности выхода на весенний лед. В период активного таяния лед становится крайне хрупким и не выдерживает вес человека, передаёт BaigeNews.kz.

С начала сезона спасено 46 человек, в том числе 25 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на озере Алаколь, и 5 рыбаков, которых унесло на льдине на водохранилище "Терс Ашыбулак". Также извлечены 11 автомобилей, провалившихся под лед.

"Весной лед теряет прочность, структура становится рыхлой, а поверхность покрывается трещинами. Особенно опасны места зимнего лова рыбы и переправ. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от выхода на лед, а также соблюдать меры предосторожности у водоемов", - говорится в сообщении МЧС.

Начиная с осени прошлого года, МЧС ведет масштабную работу по предупреждению гибели людей на льду в рамках Республиканской агитационно-профилактической акции "Мұз-2025":

Проведено более 20,5 тыс рейдов и патрулирований;

Проведены профилактические беседы с 122 тысячами человек;

Инструктированы более 71 тыс рыбаков и охотников;

Распространено 152 тыс памяток и листовок в 1700 торговых точках.

МЧС напоминает:

Безопасная толщина льда для одного человека – не менее 10 см;

В темное время суток, при плохой видимости, в период ледостава и таяния выход на лед запрещен;

Подледная рыбалка разрешена только при толщине льда от 10 до 25 см и наличии спасательного жилета.

Будьте осторожны! Соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.