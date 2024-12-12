В Послании народу страны "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" Президент подчеркнул необходимость системных усилий для раскрытия промышленного потенциала страны. Касым-Жомарт Токаев отметил перечень из 17 крупных проектов с особым акцентом на освоение высоких переделов, передаёт BaigeNews.kz.

Важным моментом является максимальное использование отечественного сырья и комплектующих, а также развитие смежных производств вокруг крупных предприятий. Проекты отобраны в рамках программы диверсификации экономики и стимулирования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Они охватывают ключевые сферы, такие как металлургия, химия, нефтехимия, автомобилестроение, туризм, сельское хозяйство и пищевая промышленность.



Перечень проектов отобран по основным критериям: средний и высокий уровень передела продукции; ориентированность на экспорт и импортозамещение; востребованность на рынке производимой продукции; стратегическая значимость для экономики страны или региона – мультипликативный эффект.

К слову, общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 15 трлн тенге, будут созданы более 25 тыс. рабочих мест. Ожидаемый экономический эффект включает увеличение объема экспорта на 6 трлн тенге и снижение зависимости от импорта на 1,5 трлн тенге.