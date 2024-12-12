Экономическая трансформация: 25 тысяч рабочих мест появится в Казахстане
17 крупных проектов в приоритетных отраслях создадут 25 тыс рабочих мест.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Послании народу страны "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" Президент подчеркнул необходимость системных усилий для раскрытия промышленного потенциала страны. Касым-Жомарт Токаев отметил перечень из 17 крупных проектов с особым акцентом на освоение высоких переделов, передаёт BaigeNews.kz.
Важным моментом является максимальное использование отечественного сырья и комплектующих, а также развитие смежных производств вокруг крупных предприятий. Проекты отобраны в рамках программы диверсификации экономики и стимулирования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Они охватывают ключевые сферы, такие как металлургия, химия, нефтехимия, автомобилестроение, туризм, сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Перечень проектов отобран по основным критериям: средний и высокий уровень передела продукции; ориентированность на экспорт и импортозамещение; востребованность на рынке производимой продукции; стратегическая значимость для экономики страны или региона – мультипликативный эффект.
К слову, общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 15 трлн тенге, будут созданы более 25 тыс. рабочих мест. Ожидаемый экономический эффект включает увеличение объема экспорта на 6 трлн тенге и снижение зависимости от импорта на 1,5 трлн тенге.
Самое читаемое
- У правительства есть не три года, а три месяца для решения вопроса часового пояса – AMANAT
- Россиянин 10 раз выстрелил в игравшего лазерной указкой ребёнка
- Казахстанец стал серебряным призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике
- Лошадь перевозили на заднем сидении легковушки в Карагандинской области
- Газ взорвался в жилом доме в СКО