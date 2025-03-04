Департаментом АФМ окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" по факту хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, в 2019 году запущен проект "Модернизация систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семей", который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения. Однако должностными лицами в рамках проекта путем подписания фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 млрд тенге.

Кроме того, с целью отмывания преступных доходов руководителем АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры.

"На денежные средства, добытые преступным путем, приобретено элитное движимое и недвижимое имущество общей стоимостью 265 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц", - говорится в сообщении.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест в целях конфискации.

В отношении подозреваемых лиц применена мера пресечения в виде содержания под стражей.