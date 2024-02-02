2,5 млн тенге заплатит иностранец за ложное сообщение о бомбе на борту самолёта, вылетающего из Астаны

Иностранца осудили за ложное сообщение об акте терроризма в аэропорту Астаны. Подробностями поделились в департаменте полиции на транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

Сам криминальный эпизод произошёл осенью 2023 года. 36-летний иностранный гражданин сообщил о взрывном устройстве на авиарейсе сообщением "Астана – Санкт-Петербург".

Мужчину задержали. Он пояснил, что пошёл на необдуманный шаг после семейной ссоры. Его супруга решила улететь в Санкт-Петербург.

Решением межрайонного суда по уголовным делам Астаны гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 МРП (2 587 700 тенге.

Наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объёме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования.