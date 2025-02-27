Сейчас в Семее идёт активный сбор средств для семьи 11-летнего парня, который стал жертвой жестокого буллинга и избиения со стороны группы подростков. Блогеры организовали сбор средств на новое жильё. Более чем за сутки собрано более 25 млн. тенге. Кроме того сердобольные соотечественники предлагают целевую помощь - бесплатные курсы самообороны, оплату медицинских услуг, покупку одежды, и даже длительную реабилитацию за границей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В первый же день резонанса в результате публикации нашумевшего видео со сценами унизительных разборок к пострадавшему мальчику стали приходить волонтёры и блогеры. Выяснилось, что его многодетная семья – бабушка, отец и пятеро детей - живут в съёмной квартире. Увидев скромные условия проживания, отзывчивые казахстанцы предложили семье посильную помощь, и, в первую очередь, смену условий проживания: заменить ветхую и тёмную квартиру в сталинке на светлое просторное жильё в новостройке.

Клич был брошен, и на номер старшей сестры мальчика стали поступать средства. Призыв внести вклад в доброе дело поддержали несколько семейских блогеров, в том числе Динара Садырбаева. По её данным, на 27 февраля уже собрано почти 25 млн. тенге.

"Мы думаем, что к концу недели наберётся нужная сумма и мы сможем оформить семье квартиру", - рассказала о ближайших планах Динара Садырбаева.

Мы поговорили с блогером и выяснили, что казахстанцы бурно отреагировали на ситуацию с жизненными условиями семьи мальчика и предложили самую разную помощь. Так, жительница Алматы готова перевезти к себе мальчика не некоторое время, чтобы организовать ему реабилитацию в своей семье с походом в горы и психологической поддержкой. Другая женщина с большим сердцем готова устроить для пострадавшего путешествие во Вьетнам, и ещё одна, пожалуй, самая сердобольная казахстанка, даже предложила усыновить мальчика.

"Пишут очень много людей. Несколько тысяч сообщений только за вчерашний день. Не успеваю читать. Наши люди очень отзывчивые. Позвонили три психолога. Сегодня владельцы одного магазина подарили ему качественную одежду. По словам бабушки, мальчику нужны были новая куртка и обувь. Эти расходы взял на себя предприниматель. Также прошли всестороннее обследование в медицинской клинике, чекап включал УЗИ брюшной полости, головы. У мальчика на голове гематомы. Всё это надо было тщательно продиагностировать", - рассказала блогер и мать четверых детей Динара Садырбаева.

По разным данным, семья мальчика собиралась переехать в один из райцентров области, чтобы уберечь ребёнка от хейта со стороны сверстников после случившегося. Однако, со слов нашей собеседницы, на данный момент бабушка с внуками никуда уезжать не собирается, поскольку в семье есть не только школьники, но и студентка, которая получает специальное образование.

"Многие сейчас переживают, что собранные средства на жильё потратят не по назначению. Мы каждый день контролируем ситуацию, проверяем сумму, подбиваем результат, держим связь со старшей сестрой мальчика, на счёт которой поступают переводы. Она серьёзная девушка, и отдаёт себе отчёт, какая сейчас на ней ответственность", - заверила Динара.

Ещё один известный в Семее блогер, гражданский активист Булат Жунусбаев предлагает подумать о будущем пострадавшего подростка и открыть для него депозит, обеспечив финансовую стабильность в будущем.

Его инстаграм-сообщество семейских автолюбителей насчитывает свыше 300 тысяч подписчиков и нередко становится площадкой для организации помощи пострадавшим. Так, во время июньского пожара 2023 года он с единомышленниками организовал сбор средств на покупку товаров первой необходимости для огнеборцев и их доставку в места дислокации пожарных расчётов.

Сейчас на его мессенджеры поступает сотни предложений от неравнодушных людей с предложением помощи мальчику.

"Очень много мам обращаются к нам: кто-то хочет подарить приставку, кто-то одежду, продукты, а вот деньги некоторые не решаются отправлять, переживая, что они не дойдут до него", - говорит Булат Жунусбаев.

Сейчас мальчик проходит психологическую реабилитацию и медицинские обследования. Общественность надеется, что ему помогут проработать душевную рану и предотвратить детский гештальт, оставив все переживания в прошлом. Однако Булат подходит к этой ситуации весьма критично, считая, что купив одну лишь квартиру ребёнку не помочь. Учитывая то, что в Казахстане нет права на забвение, материалы этого дела всегда будут доступны в интернете.

"Сейчас прорабатываем вариант с каким-либо банком, чтобы открыть ему специальный счёт и переводить туда средства, которыми бы он смог воспользоваться с наступлением совершеннолетия. Если смотреть на ситуацию трезво и откинуть все первые эмоции, надо понимать, что парню с такой историей из прошлого будет не просто, а ему ещё жить. В худшем случае это будет напоминать в информационном пространстве, а люди поддевать и буллить. Поэтому, если он захочет покинуть город или страну, важно обеспечить ему актив сейчас. Планируем открыть счёт на имя мальчика", - рассказал о планах блогер.

Противостоять толпе из шести подростков старшего возраста мальчику было почти невозможно. Все они вели себя агрессивно не только за пределами школы, но и во время учебного процесса, о чём ранее рассказали родители их одноклассников.

Ребёнок, недавно потерявший родную мать и постоянно подвергавшийся буллингу, просто отчаялся в момент беспощадной травли. А жестокость зачинщиков расправы постоянно росла. Семейские тренеры по единоборствам и пауэрлифтингу предлагают обучить парня навыкам самообороны и укрепить боевой дух. Жизнь преподносит всё больше примеров, что такие знания нужны едва ли не каждому современному школьнику.

Один из таких активистов - местный силач и "мастер шапалаков" Закир Найманбаев. В своём инстаграм аккаунте он объявил подписчикам, что готов научить парня стоять за себя.

В начале февраля он вернулся в родной Семей с победой, которую принесла ему первая дуэль во всемирной лиге пощёчин.

Сейчас он готовится к новой дуэли и подумывает о тренерской деятельности, мечтая делать из детей сильных и выносливых людей. Одним из первых его воспитанников может стать пострадавший мальчик.

"Однажды я сам оказался в такой ситуации. На меня набросились несколько парней, это было ещё в школе. Но я всегда был крепким и мог постоять за себя. И моя физическая подготовка помогла мне. Предлагаю Алинуру заниматься спортом под моим чутким руководством. Желаю парню здоровья и жду на совместные тренировки", - заявил в своём личном аккаунте семейский силач и пауэрлифтёр Закир Найманбаев.

По информации детского омбудсмена по области Абай Эльзиры Жунусовой, сейчас мальчик получает психологическую помощь и посещает узких медицинских специалистов.

Подростки, которых было рекомендовано направить в специнтернат по итогам заседания комиссии по защите прав несовершеннолетних, в данное время посещают школу.

Как сообщили в городском отделе образования, до суда они обязаны ходить на занятия.

Как ранее стало известно, директора школы №9, в которой учится большая часть участников инцидента, уволили.